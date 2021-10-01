وظيفة بـ "مليون جنيه".. حيل استخدمها نصاب وزوجته للاستيلاء على أموال سيدة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة يفيد بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية بلغت "مليون جنيه" مدعيا علاقاته ونفوذه -على خلاف الحقيقة - بعدد من الشخصيات وزعم مقدرته على ترشيحها لشغل إحدى الوظائف.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وقيامهما بممارسة نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تتمثل في إيهامهم بقوة علاقاتهما ببعض الشخصيات وقاما بالاحتيال على الشاكية بزعم قدرتهما على ترشيحها لتولى إحدى الوظائف - خلافاً للحقيقة – وتمكنا من الاستيلاء منها على قرابة (900 ) ألف جنيه بالإضافة إلى تحويل مبلغ (100) ألف جنيه على الحساب البنكي للثانية – بزعم كونها زوجة أحد المسئولين، وكذا حصولهما على عقد بيع شقة مملوكة للشاكية تقدر قيمتها بمبلغ 2 مليون جنيه والتي قامت المتهمة الثانية بموجبه بالتقديم على قرض بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه بضمان الشقة بقصد الاستيلاء عليه بالكامل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهمان وضبطهما، وبحوزتهما (مبلغ مالي-3 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهما الإجرامي-بعض الأوراق الخاصة بالمجني عليها).

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.