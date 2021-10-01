"حاميها حراميها".. سقوط عصابة السرقة بالإكراه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الأجهزة الأمنية في الكشف عن ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من مندوب شركة بالشرقية بالإكراه وضبط المتهمين.

تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (بائع بشركة لتجارة المنظفات الصناعية، كائن مقرها بدائرة المركز.. أنه عقب استلامه مبلغ مالي (850 ألف جنيها) من مقر الشركة داخل حقيبة لتوريده إلى أحد البنوك وحال سيره بدراجته النارية بإحدى الطرق بدائرة المركز اعترضه (4 مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين) وهددوه بأسلحة نارية وبيضاء واستولوا منه على المبلغ المالي ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية.. أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم (7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بعلم أحد المتهمين بمواعيد توريد المبالغ النقدية للبنك لسابقة عمله بالشركة وفصله لسوء سلوكه، فاتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة نظير اقتسام المبلغ المالي المستولى عليه والفرار باستخدام إحدى السيارات.. وفي سبيل ذلك أعدوا (سلاح ناري، 2 سلاح أبيض - دراجتين ناريتين "مُستأجرتان"- سيارة ربع نقل).. وبإرشادهم تم ضبط (جزء من المبلغ المالي- سلاح ناري وطلقة من ذات العيار - الدراجتين الناريتين- سلاح أبيض- السيارة).

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.