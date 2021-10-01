بعد توثيقها عبر انستجرام.. ضبط المتهم في واقعة التعرض لفتاة بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" يتضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها، وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يتضمن تضرر إحدى الفتيات من صاحب حساب بذات الموقع لقيامه بالتحرش بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشكو في حقه وتبين أنه (مبرمج كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته قرر بقيام المجني عليها بمراسلته لمساعدتها في استرجاع حساب قديم خاص بها، فطالبها بمحادثتها عبر الفيديو للتأكد من هويتها واعترف بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق