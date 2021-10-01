توجيه بغلق سوق الجمعة.. ضبط تماسيح وثعابين معروضة للبيع وتسليمها لحديقة الحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لشن حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسى بالسيدة عائشة بحي الخليفة بمشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية وشرطة المرافق والطب البيطري وحي الخليفة بالمحافظة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التي يتم بيعها بالسوق خاصة بعد نشر بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية منذ أيام تحقيقا صحفيا لمافيا بيع الحيوانات البرية بسوق الجمعة.

وأشار وزير التنمية المحلية، بحسب بيان، اليوم الجمعة، إلى أنه تم بالفعل اليوم شن حملة مكبرة من كافة الجهات المعنية بالقاهرة على سوق الجمعة وضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية، حيث تم ضبط 8 ثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه بتوقيع الكشف الطبي من مسئولي الطب البيطري واللجنة المشكلة تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التي عثر عليها حالتها سيئة وتم وضعها في أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين وتم تسليمها إلى حديقة حيوان الجيزة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لغلق سوق الجمعة والتنبية على مسئولى حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أي مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية، بالاضافة إلى التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن لتعيين الخدمات الشرطية في تلك المنطقة لمنع تكرار الواقعة.​