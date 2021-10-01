الزراعة: تحصين أكثر من 380 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بين تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إجمالي ما تم تحصينه من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت يوم 18 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، الصادر صباح الجمعة، أنه تم تحصين 380 ألفا و474 رأسا من بينهم 312 ألفا و864 رأس أغنام، و67 ألفا و610 رؤوس ماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حتى 27 سبتمبر 2021.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

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