بالفيديو.. بدء مؤتمر الإعلان عن دواء جديد لالتهاب المفاصل الصدفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى عريشة:

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للإعلان عن موافقة هيئة الدواء المصرية علي تسجيل علاج ثوري لمرض التهاب المفاصل الصدفي وعقب 8 أشهر فقط من تسجيله في هيئة الغذاء والدواء الامريكية الذى تم عام 2020.

ويدير المؤتمر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت).

ويشارك في المؤتمر الدكتور عادل محمود، أستاذ امراض الباطنة والروماتيزم رئيس قسم الروماتيزم بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور باسل الزرقانى أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية كلية طب قصر العينى، والدكتور أيمن الجرف، أستاذ الأمراض الروماتيزمية جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية.