القوى العاملة: بدء دورة تدريبية حول الفندقة الشاملة مجانا بسوهاج غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بدء فعاليات دورة مدربي "TOT" مجانا على الفندقة الشاملة، غدا السبت، بمركز التدريب المهني في حي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج وتستمر 5 أيام، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "WFP" ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر.

وقال سعفان، في بيان، الجمعة، إن مميزات التدريب هي إعطاء شهادة معتمدة ومختومة بإتمام الدورة من مديرية القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي وفندق هيلتون الأقصر، وشهادة اعتماد للمدربين الأوائل من وزارة القوى العاملة، فضلا عن التعاقد مع المدربين المتميزين كمدربين لدورات الفندقة، بالإضافة إلى التعاقد معهم كأعضاء فنيين في لجان اختبارات قياس مستوى المهارة بالمديرية.

وأضاف أن تكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات خلال المدة التدريبية بالأقصر مجانًا، والتأمين ضد إصابة العمل، كما يحصل الاثنان الأوائل على فرصتي عمل مؤقت داخل فندق هيلتون الأقصر لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى شهادة من الفندق تفيد بذلك.

وقال الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، إن شروط التقديم تشمل أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال "يفضل خريجو كلية السياحة والفنادق"، وخبرة مهنية لا تقل عن سنة في مجال السياحة والفندقة، وبالإضافة لخبرة لا تقل عن سنة في تيسير وتنفيذ التدريبات، ومهارات اتصال وعرض جيدة، وأن يكون المتقدم حسن المظهر.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة تتمثل في صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض "بعد اجتياز المقابلة الشخصية"، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل) بالإضافة إلى برنت تأميني، على ألا يزيد سن المتقدم على 35 سنة، وسيرة ذاتية للمتقدم، مشيرا إلى أن تقديم الأوراق يتم بمقر ديوان مديرية القوى العاملة ولمدة 5 أيام بدءًا من الغد وحتى الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.​