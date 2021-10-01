شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: تقديم رغبات المعلمين المتطوعين للعمل بالمدارس ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما يتم تداوله من رابطاً إلكترونياً منسوباً لوزارة التربية والتعليم بشأن تقديم المعلمين الراغبين في التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للرابط الإلكتروني المتداول بشأن تقديم المعلمين الراغبين في التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021/2022، وأن الرابط الإلكتروني المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُوضحةً أن إجراءات تقدم المعلمين للتطوع لا تتم إلكترونياً، وإنما يستلزم قيام المعلمين الراغبين في التطوع بتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب العمل عن طريق الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى كل محافظة، مُشيرةً إلى أنه يتم التطوع للعمل بالحصة وفق التخصصات المطلوبة في كل مادة وحسب احتياجات المدارس في الإدارة التعليمية، على أن يتم عمل اختبارات ومقابلة شخصية للمتقدمين قبل القبول رسمياً.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

تبدأ من 6 مساء.. تعرف على مواعيد غلق المحلات والمقاهى والورش بدءا من اليوم

تبدأ المحافظات اليوم الجمعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وفقا لقرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، والذى نص على أن يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.

ووفقا للقرار تكون المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات كما يلى:

1. فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يومياً من الساعة 7 صباحًا وتغلق 10 مساء.

2. يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

3. مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

4. يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً

5. استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)

6. استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

7. مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.

التنمية المحلية: تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ فى 5 محافظات تجريبيا

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن شبكة السلامة العامة والتى تعد نقلة نوعية فى تحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن تنفذ بصفة تجريبية في محافظة بورسعيد وسيتم تنفيذها تجريبياً خلال الفترة المقبلة في محافظات الاسماعيلية والسويس والأقصر وجنوب سيناء تمهيداً لتعميمها في جميع المحافظات.

وأشار شعرواى، فى بيان، إلى أن تنفيذ هذه الشبكة يأتي فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون الشبكة علي أتم استعداد لإدارة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق والسيطرة على أي أزمة موجودة في المحافظات المصرية، لافتاً إلي اشتراك الوزارة مع وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والصحة والبترول والهيئة الوطنيه للاعلام والكهرباء في تنفيذ الشبكة علي مستوي الجمهورية.

وأوضح أن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة هي شبكة محمول لا سلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ومنفصلة عن شبكة الانترنت وكل شبكات المحمول الاخرى، وانشئت طبقاً للمعايير العلمية وبأيد مصرية، وتوفر خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين والسائحين علي السواء، كما أن المشروع الجديد يعمل علي اتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع ابراز دور التطبيقات الحديثة في دعم وإتخاذ القرار.

قطارات تالجو المصنعة فى أسبانيا لمصر.. أعلى مستويات الرفاهية والأمان

تواصل مصانع شركة تالجو فى شمال إسبانيا تصنيع 6 قطارات مكيفة جديدة وفقاً للعقد المبرم بين وزارة النقل المصرية، والشركة، بإجمالى تكلفة 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار.

وبحسب بيان لوزارة النقل اليوم، أكدت شركة تالجو أن القطار الأول من صفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية فى المرحلة النهائية للتصنيع بينما القطار الثانى فى مرحلة التجميع وجارى حاليا تجميع هيكل عربات القطارين الثالث و الرابع، كذلك أوضحت الشركة أن تصنيع قطارات مصر تأخذ الأولوية الأولى حاليا بين القطارات الأخرى التى يتم تصنيعها لألمانيا واسبانيا.

وأكدت وزارة النقل، أن الصفقة تأتى ضمن خطتها الشاملة لتطوير أسطول العربات والقطارات بمرفق السكك الحديدية، وأن هذا التعاقد بالإضافة إلى التعاقد مع التحالف المجرى الروسى الجارى تنفيذه لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب يمثلان نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

صحة القاهرة تضبط 2.5 مليون قرص دواء مهرب بقيمة 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، التابعة لوزارة الصحة، من ضبط مخزن غير مرخص يقوم بتوزيع الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة المصرية، للصيدليات العامة والعيادات بجميع انحاء القاهرة، الداخلية، وقام بالمأمورية الدكتورة سلمى الأنور نائب مدير ادارة التفتيش الصيدلي بالمديرية والدكتور محمد صلاح، والدكتور باسم محمد فوزى مفتشي الصيدلية.

جاء ذلك بمتابعة الدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وبالتنسيق مع اللواء عصام العزب، اللواء محمد رجائى، والعقيد عبد العزيز الحامولى والمقدم مصطفى زايد من الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، انه تم العثور على كمية هائلة من الادوية المهربة ومجهولة المصدر قدرت حوالى ب 2 مليون ونصف قرص دواء مهرب.

ذكرت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة، ان القيمة المالية للمضبوطات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وتم ضبط الشخص صاحب المخزن ووجد انه طالب جامعى.