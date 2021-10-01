شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير الطرق والمحاور المرورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ مخططها الشامل لرصف وتطوير عدداً من المحاور المرورية لتفتيت الكثافات وخلق شرايين مرورية جديدة، وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير عدداً من متفرعات شارع الأهرام حيث عاين مراحل العمل بشارع ناصر الثورة بحى العمرانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال باعتباره أحد المتفرعات الهامة لشارع الأهرام ويربط بين شارعى الأهرام والملك فيصل.

ووجه المحافظ رئيس حى العمرانية بالتشديد على الشركة المنفذة بتكثيف دوريات العمل لسرعة الانتهاء من الاعمال موجها بعدم السماح بوجود اى تعديات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية مع الاستفادة من كافة المساحات لتوسعة الطريق .

كما اطلع محافظ الجيزة من رئيس حى العمرانية على نسب استكمال أعمال التطوير بشوارع الجابرى وعمر ابن أبى ربيعه ومدكور وإجراء التنسيق العام لتلك الشوارع والتى تعد متفرعات من شارع الأهرام، بالإضافة إلى البدء بفرد ودمك ودك طبقه الدقشوم بشارع عبد الرحمن حسنى المتفرع من ناصر الثورة وبشارع القاهر المتفرع من شارع الجابرى واستكمال فرد ودك ودمك طبقه الدقشوم واستكمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع الظافر من شارع الهرم .

كما تابع محافظ الجيزة ميدانياً أعمال رفع تجمعات المخلفات وشفط المياه المتراكمة وفرد طبقه من الدقشوم وفرد طبقه رمليه بنفق ابو زارع بحى العمرانية وذلك لتسهيل مرور المواطنين.

وكلف المحافظ رئيس حى العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بحل أى معوقات ومشكلات لطفوحات الصرف الصحى بمحيط نفق أبو زارع مع التشديد على ضرورة الحفاظ على النفق بحاله جيدة .

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مراحل العمل بمحور الفريق كمال عامر "ترعة الزمر"، بالإضافة إلى أعمال التوسعات الجارية بالطريق الدائرى نطاق أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة .