شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 9 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات ‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه . ‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه ‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيها. ‎- الجوافة 15 جنيها. ‎- بلح بارحى 32 جنيه ‎‏‎‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها. ‎‏‎- عنب بناتى 13 جنيها. ‎‏‎- الباميا الخضراء 18 جنيها. ‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.