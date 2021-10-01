شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 9 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيه.
- الباذنجان العروس 7 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
- الفلفل الألوان 20 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيها.
- الجوافة 15 جنيها.
- بلح بارحى 32 جنيه
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- العنب الأحمر 14 جنيها.
- عنب بناتى 13 جنيها.
- الباميا الخضراء 18 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.