حتى تاريخ الولادة.. 5 توجيهات من الصحة بشأن الإجازات الاستثنائية للحوامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أرسلت وزارة الصحة والسكن تعليمات دورية تضمنها الخطاب رقم 10 لسنة 2021 بشأن الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل للسيدات.

وبحسب الخطاب، قالت الوزارة، إنه إلحاقا للتعليمات الدورية رقم 7 لسنة 2021 بشأن الإجازات الاستثنائية في نهاية الفترة الحمل، تقرر ما يلي بموافقة السلطة المختصة:

1- مد فترة الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل حتى 31 ديسمبر 2021.

2- منح المرأة الحامل التي مضى على حملها 28 أسبوعا إجازة استثنائية حتى تاريخ الولادة.

3- ثبوت تاريخ الحمل عن طريق أشعة الموجات الصوتية والفحص الإكلينيكي.

4- منح هذه الإجازة عن طريق اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء.

5- تسري هذه التعليمات بشكل مؤقت حتى 31 ديسمبر 2021 ويعاد العرض.