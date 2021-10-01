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وقف النشاط وغلق أكثر من شهر.. عقوبات مخالفة مواعيد المحال والمطاعم الجديدة (مستند)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:​

بدأ اليوم الجمعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات والورش.

وحصل الخليج 365، على مستند يوضح تفاصيل القرار والتوجيهات الواجب اتباعها مع المخالفين لتلك المواعيد.

وأوضح القرار، أنه في حال المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية يترتب عليه إنذار المسؤول كتابة، وإذا انقضت 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.

ونص القرار أيضًا على أنه لا يسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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