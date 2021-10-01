تبدأ مساء اليوم.. ضعف المياه في 6 مناطق بالجيزة لمدة 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف الخدمة في قرى (بني يوسف – الحرانية – زاوية مسلم - شبرامنت - طموه - المنوات) بمركز أبوالنمرس اعـتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة 1 أكتوبر حتى الساعة 10 من مساء يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع