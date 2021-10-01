"جريمة مُفبركة بالصحراوي الغربي".. حيلة شاب لسرقة والده تحت تهديد السلاح بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات اختلاق واقعة تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بالمنيا.

تلقى مركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا بلاغا من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز يفيد بأنه حال قيادته سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة المنيا بدائرة المركز، فوجئ بقيام (4 مجهولين) يستقلون سيارتين ربع نقل (أحدهم يحمل بندقية آلية وآخر يحمل فرد محلي وسلاح أبيض) وقيامهم باستيقافه والتعدي عليه بالسلاح الأبيض وإحداث إصابته بجروح بالجسم والاستيلاء منه على مبلغ مالي سبق قيامه بتحصيله لحساب أحد الأشخاص (تاجر ماشية)، ولاذوا بالهرب .

بالفحص تبين عدم صحة ادعائه وقرر بقيامه بالاتفاق مع كلاً من (نجل تاجر الماشية، وشخص آخر "صديق المبُلغ") على اختلاق الواقعة واقتسام المبلغ المالي فيما بينهم على أن يقوم أحدهما بالاحتفاظ بالمبلغ المالي بمسكن مؤقت بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وحال وصول المُبلغ لمكان البلاغ قام بإحداث إصابته بنفسه بسلاح أبيض وقام بتسليم (أحد المتهمين) المبلغ المالي للاحتفاظ به لديه لحين الانتهاء من الإبلاغ عن الواقعة والذي بدوره قام باستئجار سيارة ميكروباص والتوجه إلى مدينة العاشر من رمضان لإخفاء المبلغ وأرشد عن "سكين " كان يخفيها بالسيارة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن (الشرقية – المنيا) من ضبط (نجل تاجر الماشية- صديق المُبلغ) وبحوزتهما المبلغ المالي.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.