"هدد المارة بسلاح أبيض".. ضبط بطل فيديو التعدي على مواطن في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لشخص يحمل سلاح أبيض ويلوح به للمواطنين أثناء تعديه على أحد الأشخاص بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله شخص يحمل سلاح أبيض "سكين" ويلوح به للمواطنين أثناء تعديه على أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة.

بالفحص تبين قيام عاطل، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية، بالتعدي على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز "مصاب بجرح قطعي" بسبب خلافات مالية فيما بينهما حال تواجدهما بدائرة المركز، والقيام بأعمال البلطجة مستخدما في ذلك سلاح أبيض كان بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.