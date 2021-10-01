بينها الـ "زئبق الأبيض".. ضبط سيدة تتزعم عصابة تُروج أدوية مُهربة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطني قيام إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الاتجار في الأدوية والمُنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق وغير مسجلة ومهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها واتخاذه من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وكرا لممارسة ذلك النشاط الإجرامي وتحتفظ بداخلها على كميات كبيرة من تلك الأدوية والمُنشطات.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المذكورة حيث تم ضبطها وبتفتيش الشقة المشار إليها .. تم ضبط ( 31,440 ألف قرص منشط-زجاجة تحتوي على كمية من الزئبق الأبيض والذى يتم استخدامه في أجهزة قياس الضغط وترمومتر قياس حرارة - هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينها وبين العديد من عملائها تدل على نشاطها المؤثم ).. وقد قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 750 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع آخر مقيم بمحافظة الشرقية حيث أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، وأقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمة الأولى.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.