بعد 7 جرائم.. ليلة سقوط عصابة الـ 4 دوائر لسرقة السيارات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام

(اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع .

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 وقائع بدوائر أقسام (أول المنتزه - باب شرقي - الدخيلة - محرم بك) وأرشدا عن المسروقات ( 7 سيارات).

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.