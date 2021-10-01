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استهدفت حي أهالينا.. قافلة إنسانية من الداخلية لتوزيع حقائب مدرسية بمدينة السلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية قافلة استهدفت حي أهالينا بمنطقة السلام بالقاهرة، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية (حقائب وأدوات مدرسية) بالمجان على المواطنين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من .

ولاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وجاء ذلك استمرارا لتفعيل مبادرة كلنا واحد "أهلاً مدارس".. تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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