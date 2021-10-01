السر في اللوحات المعدنية المضروبة.. ليلة سقوط عصابة سرقة السيارات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ، قيام (7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق مديريتي أمن القاهرة والشرقية..وبحوزتهم (8 مفتاح سيارة مصطنع- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- سيارة ربع نقل- مبلغ مالي).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع بدوائر (مركز الزقازيق ، أقسام "أول وثان الزقازيق، الصالحية الجديدة") وأرشدوا عن المسروقات 6 سيارات ربع نقل لدى عملائهم ، وأضاف أحد عناصر التشكيل بشرائه سيارة أجرة "ميكروباص - بدون بيانات مجهولة المصدر" من آخر والتصرف فيها بالبيع لسائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة وأمكن ضبطه.

وبمواجهته قرر بعلمه بأن السيارة بدون بيانات ومجهولة المصدر وأرشد عن سيارة " تحمل لوحات معدنية ") وبمواجهته باللوحات المعدنية قرر بعثوره عليها بإحدى الشوارع ووضعها على السيارة حتى يتمكن من السير بها، وأرشد أحد المتهمين عن طبنجة وعدد من الطلقات النارية.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.