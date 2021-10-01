ضبط 31 قطعة سلاح داخل ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والعام) وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص داخل محل أدوات صيد خاص به والكائن بدائرة مركز شرطة (منوف).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (19 طبنجة مُعدلة مختلفة الأحجام والأنواع – 9 طبنجات مُحدثة صوت مختلفة الأنواع – رشاش صوت – 2 طبنجة ضغط هواء – 2 بندقية ضغط هواء –كمية من الطلقات النارية وطلقات الصوت – كمية متنوعة من أجزاء الأسلحة – أدوات تصنيع وتعديل مُحدثات الصوت – 4 صاعق كهربائي – 12 قطعة سلاح أبيض متنوعة – نظارة ميدان – مبلغ مالي – هاتف محمول – 5724 قطعة ألعاب نارية).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.