رغم خدعة المخازن السرية.. ضبط أجنبي يحاول تهريب 19 ألف قرص مخدر بالسلوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أجنبي حاول تهريب 19 ألف قرص مخدر داخل مخازن سرية عبر منفذ السلوم البري.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام تنسيقا مع الإدارة العامة لأمن الموانئ نشاط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول ") يعتزم القيام بتهريب كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المُدرجة على جداول المخدرات مستخدماً سيارة ، وقيامه بإعداد مخزن سري لإخفاء المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلوم .. أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها أثناء إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد عبر منفذ السلوم البري بدائرة قسم شرطة السلوم.. حيث ضبط بحوزته (عدد 19 ألف قرص "أبتريل" مخبأه بمخازن سرية بالسيارة - مبلغ مالي– هاتف محمول).

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.