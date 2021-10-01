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قبل موسم الدراسة.. الداخلية توزع حقائب مدرسية على البسطاء بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - استمراراً لتفعيل مبادرة كلنا واحد "أهلاً مدارس"، تحت رعاية رئيس الجمهورية ، وبمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد، نظمت وزارة الداخلي قافلة إستهدفت حى أهالينا بمنطقة السلام بالقاهرة، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية (حقائب وأدوات مدرسية) بالمجان على المواطنين ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من .

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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