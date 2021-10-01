شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وحدتين سكنيتين لمخالفة تغيير النشاط بالتجمع الخامس.. واستكمال رفع الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم غلق وحدتين سكنيتين لمخالفة تغيير النشاط بالحى الثالث بالتجمع الخامس، موضحاً أن المالك قام بمحاولة تغيير النشاط من سكنى إلى تجاري وأقدم على تقديم طلب تصالح وتم رفض الطلب من خلال لجنة التصالح، حيث لا يجوز التصالح على تغيير نشاط من سكنى إلى تجاري والعكس، وتم على الفور استصدار قرار غلق للوحدتين وإعادة الشيء إلى أصله.

وأضاف "غنيم"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ القرار بإشراف مباشرٍ من المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، مؤكداً أنه سيتم استكمال إجراءات سحب واسترداد جميع الوحدات المخالفة بالمدينة.

وفى ذات السياق، قال رئيس الجهاز: يتم شن حملات يومية بجميع التجمعات لرفع الإشغالات والمخالفات بالأحياء، وكذا إشغالات المحال والمولات داخل المراكز الخدمية للتجمعات الثلاثة، مشيراً إلى أن الحملات يتم تنفيذها بإشراف مباشر من نواب رئيس الجهاز للتجمعات لمنع أي تجاوزات.

في سياق آخر افتتح المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والدكتور العربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، المعرض الفني وورشة العمل للأعمال الفنية لطلاب مدرسة عثمان بن عفان التجريبية للغات، وذلك بحضور حمدي مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، ومسئولي جهاز المدينة ومديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، دعم جهاز المدينة للمنظومة التعليمية وجميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

كما تفقد رئيس الجهاز، مدرسة المتفوقين بمدينة سوهاج الجديدة، وهى مدرسة داخلية يتم اختيار طلابها عن طريق اختبارات إلكترونية من جميع محافظات مصر.

وخلال الجولة، قام رئيس الجهاز، بالترحيب بطالبات المدرسة وحثهم على التفوق فى الدراسة والعلم لأنهم هم قادة المستقبل، مؤكداً على دور جهاز المدينة فى توفير جميع الإمكانيات المساعدة على الاختراع والابتكار والتفوق.