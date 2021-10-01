شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر حريصة على تعزيز الشراكة مع القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وزير المفوض خالد عارف مدير شئون الفرانكوفونية بوزارة الخارجية حرص مصر على تعزيز الشراكة مع القارة الأفريقية من خلال أليات متعددة من بينها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تحظى بدعم سياسي كبير منذ إطلاقها عام 2014.

وأشار خالد عارف - في الكلمة التي ألقاها ممثلا لوزارة الخارجية خلال حفل تخريج الدفعة ال17 لجامعة سنجور بالإسكندرية - إلى المنح الدراسية التي توفرها الوكالة المصرية للطلبة الأفارقة اتساقا مع جهود الدولة لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية في كافة المجالات ومن بينها التعليم.

وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على توفير كافة أشكال الدعم لجامعة سنجور حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في إعداد نخبة من كوادر المستقبل، مشيدا بالتدابير التي اتخذتها إدارة الجامعة لضمان استمرار الدراسة في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم.

وذكر عارف أن المقر الجديد لجامعة سنجور الذي خصصته الحكومة المصرية بمدينة برج العرب على مساحة 4 ألاف متر مربع سيوفر للطلبة بيئة دراسية مميزة ومنشآت متطورة ويعزز من دور تلك المؤسسة التي تستقبل الدارسين والأساتذة من البلاد الناطقة باللغة الفرنسية لخدمة التنمية في إفريقيا.

واختتم مسؤول وزارة الخارجية قائلا "إن عام 2022 سيشهد افتتاح ما بين 12 و 15 جامعة جديدة على أن يصل عدد الجامعات في مصر بحلول عام 2032 إلى 125"، مشيرا أيضا إلى هدف استقبال نحو 200 ألف طالب أجنبي بحلول عام 2030.

جدير بالذكر أن عدد خريجي جامعة سنجور التى تستضيفها مصر منذ عام 1990 يبلغ حوالي 3000 طالب يعملون جميعا في مجالات التنمية في الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية، وتعتبر إحدى الجامعات المتميزة في هذا المجال.