شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 148 محضرا لمنشآت مخالفة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية تعيين 3565 شاباً ، منهم 24 من ذوى الإعاقة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12725 راغب عمل منهم 51 من ذوي القدرات ، فضلا عن توفير 355 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضحت المديرية، فى بيان، أنها قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 510 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 447 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 132 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره لوزارة القوى العاملة، عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي- إلي أن المديرية تلقت 257 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 168 شكوى مرحلة من شهر يوليو، وتم بحث 258 شكوى منها، وتبين أن 110 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 148 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 167 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 529 منشأة ، وعمل 45 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 252 محضراً ، وبحث 205 شكوى عمالية ، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 67 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 8 أجانب ، وفقا لنص قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة ، استفاد منها 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، كما قامت باستخراج 1692 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1493 رخصة مزاولة الحرفة .