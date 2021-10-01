شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..ضعف المياه عن 6 مناطق بأبو النمرس 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق بمركز ومدينة أبو النمرس بالجيزة، ضعف مياه الشرب، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبو النمرس.

من جانبها، أكدت محافظة الجيزة، أن ضعف الخدمة يستمر لمدة 24 ساعة خلال الفترة من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة العاشرة مساء غدا السبت، وأن المناطق المتأثرة بضعف المياه هى مناطق " بني يوسف – الحرانية - زاوية أبو مسلم - شبرامنت - طموه- المنوات ".

وفى السياق ذاته، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية في أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجات المواطنين فورا، كما اهابت المحافظة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.