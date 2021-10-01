إليك الجديدة.. إلغاء المواعيد الصيفية لغلق المحال والورش والكافيهات والمطاعم من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأ اليوم الجمعة وبشكل رسمي تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وإلغاء العمل بالمواعيد الصيفية.

ووفقا للمادة السادسة من القرار الوزاري الصادر من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن المواعيد الدائمة لعمل المحال تكون شهور الشتاء بداية من الجمعة الأخيرة من سبتمبر وحتى نهاية يوم الخميس من شهر أبريل، وتكون شهر الصيف اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر.

وجاءت المواعيد الجديدة على النحو التالي:

- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

- تكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من القرار يوميا من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً (شتاءً)، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (شتاءً).

- جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، على أن تتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً.

- استثنت المادة الخامسة من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

- تستمر خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.​