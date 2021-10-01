أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا تهريب في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها:- (قطع غيار سيارات – بضائع أجنبية الصنع).

وأثمرت الجهود عن ضبط 35 قضية في مجال الأمن العام.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 345 مخالفة متنوعة، وتم تنفيذ 258 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.