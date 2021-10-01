شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.