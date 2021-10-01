شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمال العقل فى فهم النص".. تعرف على نص خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "إعمال العقل في فهم النص .. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف في وقت سابق، حيث نشرت الوزارة نص الخطبة.

وجددت وزارة الأوقاف توجيهاتها للأئمة بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطة على 10 دقائق مراعاة للظروف الراهنة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للصلاة داخل المساجد.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بأداء خطبة الجمعة اليوم، والتى سينقلها التليفزيون المصرى والإذاعة المصرية من المسجد الأحمدى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمناسبة عيدها القومي.

وأعلنت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر ربيع الأول 1443هـ – أكتوبر 2021م على النحو التالى:

الجمعة الأولى 24 صفر1443هـ 1/ 10/ 2021م ، وموضوع الخطبة "إعمال العقل في فهم النص "الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا".

الجمعة الثانية 2 ربيع الأول 1443هـ 8/ 10/ 2021م، وموضوع الخطبة "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام.

الجمعة الثالثة 9 ربيع الأول 1443هـ 15/ 10/ 2021م "النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته".

الجمعة الرابعة 16 ربيع الأول 1443هـ 22/ 10/ 2021م وموضوع الخطبة "النبي (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا.

الجمعة الخامسة 23 ربيع الأول 1443هـ 29/ 10/ 2021م وموضوع الخطبة المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي.