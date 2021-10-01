شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة بالبطاقات ضمن مقررات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الجمعة، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أكتوبر من منافذ صرف السلع التموينية التى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ "بقالين التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية"، حيث تتم إتاحة 28 سلعة على بطاقات التموين، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، إن مخازن شركتى الجملة العامة والمصرية تقوم بصرف كافة السلع التموينية والأساسية لمنافذ الصرف تتنوع ما بين الأرز والزيت بعبوتية واحد لتر والـ 800 م جرام والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمن الصناعى، وغيرها من السلع الأخرى التى تحتاجها الأسرة المصرية، وأن شركتى الجملة يضخان يومياً ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت وألف طن أرز وألف طن مكرونة، وأنه يتم صرف سلع بـ3 مليارات جنيه شهريا لتلبية احتياجات المواطنين على البطاقات، حيث عدد المستفيدين من منظومة السلع التموينية يصل إلى 64 مليون مستفيدا.