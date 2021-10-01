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شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تحدد 27 مقرا للتصويت بانتخابات التجديد النصفى 8 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة والمقرر لها يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، مشيرة إلى أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.
وأوضحت النقابة، أنه يمكن سداد اشتراكات النقابة نقديا من خلال مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات خلال الفترة الحالية، أو نقدا فى نفس يوم الانتخابات بالمقرات الانتخابية، بالإضافة إلى إمكانية السداد إلكترونيا.
وتُجرى انتخابات التجديد النصفى للأطباء يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، على نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.