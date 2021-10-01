​​برلماني: مصر لديها كافة المقومات لتوطين صناعة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة الكبير بصناعة السيارات والعمل على إقرار استراتيجية صناعة السيارات والمحادثات مع كبار مصنعي السيارات في العالم، من شأنه أن يجعل مصر أحد أهم مراكز صناعة السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط، وسوقًا تصديرية لكافة دول القارة، لافتًا إلى أن مصر لديها كافة الإمكانيات والمقومات لتوطينها.

وأشار السلاب، في بيان له، إلى أن تسليم أرض المركز اللوجيستي المزمع أن تنشئه شركة مرسيدس العالمية في العين السخنة لتوزيع السيارات محليًا وعالميًا، سيكون بادرة لجذب المزيد من كبار الشركات إلى المنطقة لإقامة مزيد من المشروعات التي تسعى الحكومة أن تكون مشروعات صناعية في إحدى أهم الصناعات الثقيلة، وهي صناعة السيارات، وهو ما يتطلب تقديم حوافز تلائم طبيعة الهدف المراد تحقيقه من جعل مصر مركزا لهذه الصناعة.