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التعليم تحدد 5 حالات لغلق الفصول والمدارس فى حال ظهور إصابات بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات لـ غلق الفصول والمدارس للتعامل مع حالات كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك على النحو الآتى:

 

1- في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة من نفس الفصل خلال أسبوعين يتم غلق الفصل لمدة 28 يوما بقرار من الإدارة الصحية.

 

2- فى حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يتم غلق المدرسة كاملة لمدة 28 يومًا.

 

3- في حالة غلق مدرسة متواجدة بمجمع مدارس وظهور حالات أخرى فى عدة مدارس بنفس المجمع يتم غلق مجمع المدارس لمدة 28 يومًا.

 

4- عند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة يتم غلق المدارس في القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض.

 

5- في حالة صدور توصيات من لجنة إدارة الأزمات بعد متابعة الوضع الوبائي بأي محافظة يتم غلق مدارس المحافظة لمدة 28 يوماً كحد أدنى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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