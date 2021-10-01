شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة: جميع الأكشاك المتصلة بالتحكم الآلى مراقبة بالكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى الجديد يعد طفرة فى نظام التحكم بالكهرباء، حيث أنه يقلل نسب الفقد والانقطاعات الناتجة عن أى مشاكل فنية أو طارئة.

وأضاف عفيفى لـ"الخليج 365"، على هامش افتتاح مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن هذا المركز يخدم مناطق التجمع الأول والثالث والخامس والرحاب والقاهرة الجديدة بواقع 340 ألف مشترك.

وأوضح عفيفى، أن جميع الأكشاك ولوحات التوزيع التى تم ربطها بمركز التحكم الآلى مراقبة بالكاميرات لتمكن الموظف الموجود بمركز التحكم من رؤية العطل ونوعه وسببه ونقله مباشرة على مصدر تغذية بديل، وكل ذلك فى دقائق معدودة بدون أن يقوم المشترك بالإبلاغ عن العطل.