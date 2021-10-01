شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على معبد أثرى رومانى أسفل منزل مواطن نقب عن الآثار بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بسوهاج) لقيامه بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، حيث تبين وجود (حفر مربع الشكل بعمق 3 أمتار أسفله سرداب حجرى بطول 6م).

كما تم ضبط (الأدوات المستخدمة فـى الحفر وتروسيكل "بدون لوحات معدنية")، وبالتنسيق مع الجهات المختصة أفادت أن السرداب أثرى عبارة "عن جزء من معبد يرجع للعصر اليونانى الرومانى"، وبمواجهة المتهم إعترف بقيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار بقصد التربح.

وتنص المادة الثانية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.