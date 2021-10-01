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أخبار × 24 ساعة.. التعليم توضح موقف تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمستوى رفيع

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:


وزير الكهرباء: الدولة تدعم الشرائح بـ76 مليار جنيه فى خطة الدعم

المفتى: يجوز التبرع لمشروعات حياة كريمة.. وتجسيد الأنبياء فى الدراما حرام

صور وصول 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد مطار القاهرة

الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا لـ 84.4% بمستشفيات العزل

التعليم توضح موقف تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمستوى رفيع بالمدارس

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه

الكهرباء: تعاون مع شركات للبدء فى تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر

المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب السبت المقبل من كافة المحطات

القوى العاملة: صرف 14 ألف جنيه لكل عامل بـ"الحديد والصلب" عن كل سنة خدمة

وزارة التضامن تحذر: إغلاق أى دار أيتام تمتنع عن تسليم الأطفال للأسر الكافلة

الصحة: استقبال مليون و 612 ألف جرعة من لقاح «فايزر» بمطار القاهرة

التنمية المحلية تنشر صورا من أرض الواقع لمشروعات حياة كريمة فى 8 محافظات

وزير الكهرباء: نسبة الفقد بشبكة الكهرباء من أعلى المعدلات عالميا

الكهرباء: مراكز التحكم الآلية تحدد نوع ومكان انقطاع التيار فى دقائق

بدء صرف معاشات أكتوبر غدا من ماكينات الصرف الآلى

التعليم العالى: 230 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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