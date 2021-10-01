شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط القبول بأقسام اللغات بكلية البنات جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية البنات بجامعة عين شمس عن شروط القبول بأقسام اللغات بكلية البنات للعام الجامعى 2021-2022 ، حيث تبدأ الكلية استقبال الطلاب بداية من الأسبوع المقبل.

وفيما يلى ننشر شروط القبول بأقسام اللغات بكلية البنات بجامعة عين شمس، كما يلى:





امتحان القبول لشعب اللغة العربية1- رغبة الطالبة .

2- أن تكون الطالبة حاصلة على درجة لا تقل عن 53 درجة في مادة اللغة العربية، والمجموع الكلي لا يقل عن 270 درجة للشعب آداب ، و295 درجة للشعب التربوية و 281 لتعليم أساسي.

3- عدم التخلف عن حضور الاختبار المعلن للقبول بالقسم.

4- اجتياز امتحان القبول.

1- رغبة الطالبة.

2- أن تكون الطالبة حاصلة على درجة لا تقل عن 45.5 بالنسبة لشعبتي ( اداب عام و آداب انتساب ) ، و 40 درجة اللغة الانجليزية بمادة اللغة الانجليزية لشعب ( التربية و تعليم أساسي إنجليزي ) . والمجموع الكلي لا يقل عن 270 درجة لشعب آداب ، و 295 درجة صباحأ للشعب التربوية، و281 درجة لتعليم اساسي .

3- عدم التخلف عن حضور الاختبار المعلن للقبول بالقسم .

4- اجتياز امتحان القبول بدرجة لا تقل عن 60 % من الدرجة النهائية.

1- رغبة الطالبة.

2- أن تكون الطالبة من خريجات المدارس الفرنسية أو التجريبية التي درست اللغة الفرنسية كلغة أولى حتى المرحلة الإعدادية على اللغة الفرنسية الأقل، أو خريجة مدارس لغات درست اللغة الفرنسية كلغة ثانية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، والمجموع الكلي لا يقل عن 270 درجة لشعب آداب ، و295 درجة للشعب التربوية.

3- عدم التخلف عن حضور الاختبار المعلن للقبول بالقسم.

4- اجتياز امتحان القبول بدرجة لاتقل عن 60 % من الدرجة النهائية.