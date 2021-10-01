​​​انفراجة نوعية.. ماذا قال خبراء القطاع السياحي بعد قرار عودة الرحلات البريطانية والألمانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد خبراء القطاع السياحي، بقرار بريطانيا بإعلان استئناف الرحلات السياحية إلى مصر، مؤكدين أنها أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى المقصاد المصرية.

موسم شتوي أفضل

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن الحياة في أوروبا أصبحت أفضل من الماضي، ونسبة التطعيمات ارتفعت واقتربت من حالة المناعة الجماعية لأغلب الدول، وأغلب الدول الآن تسمح لمواطنيها بالسفر إلى مصر، لافتا إلى أن السياحة الإيطالية في الأساس لم تتوقف.

ويتوقع البطوطي في تصريحات خاصة، أن يتحرك الطلب السياحي على مصر أكثر اعتبارا من شهر نوفمبر 2021 بشكل أفضل، مشيراً إلى أن السياحة البريطانية من المتوقع أن تبدأ من منتتصف شهر ديسمبر 2021، والسياحة الإيطالية بدأت بالفعل وهناك طائرات كثيرة تصل من إيطاليا إلى مصر، موضحا أن مدينتي شرم الشيخ والأقصر ستعمل بشكل أفضل منتصف ديسمبر المقبل، على أن يتعافى الطلب خلال الفترة المقبلة على وجهات كثيرة من ضمنها مصر.

وأشار إلى أن بدء تعافي الطلب في الأسواق الأوروبية -"المصدر الرئيسي للحركة السياحية الوافدة إلى مصر"- أثر جيد جدا على القطاع السياحي في مصر وسوف تستعيد شركات السياحة والفنادق عافيتها وتستأنف أعمالها وبالتالي تستعيد العمالة التي فقدت وظائفها أو تم تخفيض مرتباتها خلال الفترة الماضية، بجانب الاستفادة الاقتصادية للدخل القومي والاقتصاد المصري.

ويتوقع البطوطي أيضا، أن تشهد مصر كوجهة سياحية موسم شتوي جيد جدا وأن تكون معدلات التدفقات السياحية إلى مصر أعلى من العام القادم بنسبة حوالي 60% عن الموسم الماضي.

أسواق محورية

وأكد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن التحسن مستمر بإدارة حكيمة، موضحا أن بريطانيا تعتبر أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة، كما أنها تمتلك أعرق وأهم منظمي السياحة في العالم.

وأضاف أبوطالب، لمصراوي، أن إعلانها استئناف الرحلات الي مصر ليس فقط للسائح الإنجليزي ولكن أيضا الأمريكي والاسترالي والكندي، يعتبر بمثابة انفراجة نوعية نحو استعادة عجلة السياحة وتأكيدا على ذلك يعد سماح الحكومة الإيطالية أيضا لمواطنيها بشير خير لقطاع السياحة.

وأشار إلى أن هذه الأسواق محورية في عالم السياحة، ومحركة لأسواق أخرى، وتعطي ثقة لمقاصد سياحية بعينها لديها استثمارات وطاقات هائلة، مما سيزيد القطاع ثقة في خطوات تم عبورها وبالقطع ستعود بدخل أكبر لخزينة الدولة والعاملين والمستثمرين.

ويتوقع نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، عودة السياحة بأرقام ما قبل جائحة كورونا خلال موسم الشتاء رغم التحديات التي تواجه لقطاع، لافتا إلى أن نسبة التحسن ستصل لـ 40% بالنسبة للعام الماضي.

عودة العمالة المتوقفة

وأكد حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين السابق، أن القرار يصب في مصلحة السياحة والدخل القومي ورفع الأعباء عن العاملين بالسياحة، وإعادة العاملين المتوقفين عن العمل بالسياحة منذ أكثر من عامين.

وأوضح النحلة لمصراوي، أن هذه القرارات جاءت بعد جهود الدولة سواء على مستوى القيادة السياسية ورئاسة الوزراء ووزارتي السياحة والصحة، وكل التضافر القائم من بمجموعة الوزارات المعنية بالسياحة في مصر هو الداعم الأكبر والمشجع للدول الأجنبية لتشجيع رعاياها على زيارة مصر.

وأشار إلى أن مصر مقبلة على الموسم الشتوي "الأعلى" خلال العام في مصر، متابعا:"نتمنى عدم تفشي آخر لموجة رابعة من الفيروس في الدول المحيطة وتنتعش السياحة ونعبر موسم بأمان سواء عبورا صحيا بالمواطنين أو سياحيا بحضور السياح الأجانب".

ووجه النجلة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتابع عن كثب ودقيقة بدقيقة تطورات الحركة السياحية، ورئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، متمنيا أن تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي شيئا فشئيا.

وأعلنت السفارة البريطانية في مصر، الثلاثاء الماضي، إزالة مصر من قائمة الدول التي ينصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة قائلة :"تم ازالة مصر من قائمة النصح بعدم السفر إلا للضرورة، بناءً على التقييم الحالي لمخاطر كوفيد19".

وتابعت السفارة: "إذا كنت تخطط للسفر إلى مصر، فتأكد من قراءة إرشادات السفر الخاصة بنا قبل السفر، وتأكد من استعدادك للسفر، بما في ذلك عن طريق شراء تأمين السفر الذي يوفر تغطية كافية".