"بناها الخديوي إسماعيل للملكة أوجيني وتضم جبلاية سحرية".. ماذا تعرف عن حديقة الأسماك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تجاوزت حديقة جبلاية الأسماك بالزمالك، القرن والنصف من الزمان بأربعة أعوام، ووصلت إلى عامها الـ154، منذ فكر الخديوي إسماعيل في إنشاءها عام 1867، وطلب من مدير متنزهات باريس إحضار أحد الخبراء لتصميم حديقة أسماك في القاهرة.

وخلال هذه الفترة تداول البعض أنباء كثيرة حول دخول هذه الحديقة باب التطوير، وسط تضارب الأنباء حول شكل هذا التطوير النهائي.

وفي السطور التالية نستعرض تاريخ هذه الحديقة التاريخية الفريدة من نوعها في مصر والمنطقة..

1- بدأ مشروع الحديقة بفكرة من الخديوى إسماعيل بإنشائها في منطقة الجبلاية وهي من أجمل المناطق في العالم آنذاك، واستدعى مدير الحدائق العامة بفرنسا "مسيو ألفوندو" ليصمم حديقة لم يسبق لها مثيل في العالم في ذاك الوقت، وبنى قصرًا فخمًا وهو فندق الماريوت حاليًا، ويقال إنه بنى كل ذلك من أجل الملكة أوجيني ملكة فرنسا في ذلك الوقت، وافتتح الحديقة والقصر في ذات اليوم على هامش احتفالات افتتاح قناة السويس.

2- تتكون الحديقة من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفي جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة.

3- أما الجبلاية من الداخل فقد روعي عند تصميها أن تكون على شكل ممرات أو تجاويف داخل شعاب مرجانية تقبع في باطن البحر، فإذا ما نظرت إلى سقف أحد الممرات ستجده وكأنه واحد من بين تجاويف أخرى صنعتها الأمواج وهي تصاميم تعزف ألحانًا عند مرور الهواء فيها تشبه إلى حد كبير حركة الماء، من خلال حركة الهواء المندفع من المداخل الأربعة متنقلًا بين الكهوف.

4- توجد خارج الجبلاية ممرات تفصل بين مسطحات خضراء تحتوي على أشجار نادرة جلبت خصيصًا من مدغشقر وأستراليا وتايلاند حيث الغابات النادرة، التي تتميز بها هذه المناطق، وفي الأماكن المظلمة من الممرات يتم تسليط النور الكهربائي بطريقة فنية رائعة.

5- يوجد بها مغارات وممرات يسير فيها الزوار وتضم الحديقة 49 حوضًا للأسماك المتنوعة والنادرة تنعكس عليها آشعة الشمس عبر فتحات علوية مثل الأسماك النيلية والبحرية وأسماك الزينة كما يوجد بها بانوراما لعرض الأسماك المحنطة، ويوجد بها أقسام أخرى تضم أنواعا من السلاحف والزواحف البحرية التي تعيش في المستنقعات والأنهار كما يوجد في واجهة الحديقة حوض كبير يوجد بة أسماك مفترسة مثل سمك القرش وسمك الخنزير وغيرها.

6- تضم الجبلاية 4 صوب لتفريخ السمك إلى جانب مفرخ رئيسي وصوبتين لمعالجة المياة اللازمة لحياة آلاف الأسماك التي تضمها أحواض كبيرة من بينها 24 حوضًا لأسماك الزينة من أسماك المياه العذبة.

7- أغلقت الحديقة في سنة 1965 لفترة طويلة، لإجراء عمليات إصلاح موسعة وتم تجديدها وأشرف على التصليح جهات علمية وهندسية تابعة لوزارة الزراعة المصرية، وافتتحت مرة أخرى في سنة 1983.

8- بنيت الحديقة من الطمي الأسواني والأسروميل وهو عبارة عن مخلوط من الرمل الأحمر والجبس وعدد من المواد الداعمة.

9- تبلغ مساحة الحديقة مضافًا إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان.

10- يطلق على الحديقة حديقة الجبلاية نسبة إلى أحواضها التي تأخذ شكل الجبلاية، فيما أطلق لاحقًا على الشارع الواقعة فيه شارع الجبلاية.