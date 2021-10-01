8 سيارات إطفاء تجابه "جحيم الزرايب" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد مرور ساعة وربع على اندلاع حريق هائل في كمية مخلفات بمنطقة الزرايب مركز أوسيم شمال الجيزة، بدأت قوات الحماية المدنية تحكم قبضتها على المشهد.

اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، استعان بـ8 سيارات إطفاء بقيادة نائبيه اللواء علاء السعيد واللواء علاء خلوصي لمحاصرة مصدر النيران.

حالة من الذعر انتابت سكان المنطقة مع سماع أصوات انفجار متتالية مصدرها عدد من "العشش" وسط ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد كثيف للأدخنة التي شكلت سحابة سوداء غطت سماء المنطقة.

وانتقل اللواء جابر بهاء على رأس قوة مكبرة من الدفاع المدني إلى محل الحادث بعد إخطار تلقاه من إدارة شرطة النجدة ترافقه قوات الشرطة بقيادة اللواء عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال.