شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تبيع الأنابيب منذ 50 عاما.. وتضرب مثالا فى الصبر وتحمل المصاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامية شافكى المنيرى، تقريرا مفصلا عن سيدة تدعى أم سعيد، تبلغ من العمر 65 عاما، تبيع الأنابيب منذ خمسين عاما.

وقالت عزيزة سعد الطوخى التي تبلغ من العمر 65 عاما : "زوجى كان تعبان وكل ما يشتغل، ومعايا بنتى متجوزتشى وكانت بتساعد والدها، ولما تعب وكان كل شوية يدخل العناية، انا بدات اروح مع بنتى، وقبل ما بنتى تتجوز كنت اروح اخدم في المنازل ولكن بعد ما اتجوزت بنتى بطلت واشتغلت في بيع الأنابيب".

وقالت الإعلامية شافكى المنيرى : "الستات فضليات وتحس فيها شكل مصر ، تتحمل كثير قوى وعندنا قصص عظيمة، واى حاجة هترضيها وبتطالب بمعاش لها، شغلانه ام سعيد ممكن يكون هناك رجال متعرفش تعمل ده، وبطالب من وزارة التضامن أو الدولة حل لها وأن يكون لديها معاش واحتياجاتها وهتفضل مصر تقدم قصص عظيمة".