شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: مبادرة بناة مصر الرقمية هدفها بناء جيل جديد قادر على العمل بكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور عمرو طلعت، وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة بناة مصرالرقمية تستهدف بناء جيل جديد قادر على العمل بكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، والذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حريصة على الاستثمار فى العقول البشرية، والتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية فى ضوء استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية التى يتم تنفيذها، وفقا لنهج هرمى للوصول للشباب بمختلف مستوياتهم التعليمية وتخصصاتهم.

وواصل وزير الاتصالات، قائلا نستهدف خلق جيل جديد متكامل المهارات من خبرة علمية وملكات شخصية، وخبرة تقنية علمية وإمكانيات لغوية مضيفا نستهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب والمنحة مجانية بالكامل .

وتابع قائلا، مبادرة بناة مصر الرقمية تأتى على قمة المنهج الهرمي، حيث تسعى المبادرة بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة إلى إعداد الكفاءات الشابة فى أحدث علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.