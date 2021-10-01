شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين عمرو القاضى رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للتنشيط السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً، بتعيين عمرو القاضي رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمدة عام، خلفاً للمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي والذي كان مكلفاً من الوزير بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة.

عمرو القاضي هو عضو في لجنة "خبراء الترويج السياحي"، منذ عام 2020، وهي اللجنة المشكلة، بقرار من وزير السياحة والآثار، والتي تضم عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة جامعات.

بالإضافة إلى عضويته للجنة إعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي انجليزي متخصص وتسلمتها الوزارة في أغسطس الماضي، وذلك تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات، بالإضافة الي مشاركته في إعداد حملات الترويج المصرية في الأسواق العربية والأوروبية.

ويتمتع عمرو القاضي بخبرة تمتد الى 30 عاماً في تخصصات متنوعة في مجالات الإعلام والإعلان وفنون التسويق، حيث تدرج خلال هذه السنوات في الوظائف المختلفة حتى وصل لمناصب إدارية عليا منذ عام 2003، ونائباً لرئيس مجلس إدارة إحدى أكبر المجموعات التسويقية منذ عام 2014. واستطاع طوال هذه السنوات الطويلة بناء وتعزيز شبكة علاقات عمل قوية بمختلف أطراف صناعة الإعلام والإعلان والتسويق داخل مصر وفي المنطقة العربية وكذلك دولياً.