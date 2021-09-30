وزير الطيران يبحث التعاون المشترك مع وزير السياحة والبيئة في القمر المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وحمد سعيدي وزير السياحة والبيئة بجمهورية القمر المتحدة، وعطاء أفندي سفير القمر المتحدة بالقاهرة، العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي، وبخاصة في مجالات الملاحة الجوية والتدريب، ودراسة الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي الموقعة بين البلدين، خلال استقبال الوزير لوفد جمهورية القمر بمقر الوزارة.

وأكد وزير الطيران المدني للوفد أهمية تعزيز التعاون مع جميع الشركاء وبخاصة دولة القمر المتحدة، التي تعد من أهم محطات التجارة وتتمع بمقومات جاذبة، وأشار وزير الطيران إلى العلاقات الوطيدة في محتلف المجالات، ورحب الوزير بالتعاون الفعال مع دولة القمر المتحدة مؤكدًا أهمية فتح آفاق تعاون جديدة في الطيران المدني، بما يساهم في زيادة التقارب بين البلدين، تماشيًا مع استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.