سقوط شاب من الطابق الـ14 بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة فيصل، الخميس.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب؛ إثر سقوطه من علو بمنطقة الطالبية فيصل.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطاراً من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من علو، بأحد العقارات بشارع فيصل.

ووجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب بانتقال قوة أمنية؛ للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.