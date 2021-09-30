المعاينة تكشف ملابسات حريق منطقة الزرايب في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، ملابسات حريق هائل شبَّ بمنطقة الزرايب مركز أوسيم شمال المحافظة.

وتبين نشوب حريق بكمية مخلفات بقرية البراجيل دون تسجيل إصابات حتى الآن، وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

حالة من الذعر انتابت سكان المنطقة مع سماع أصوات انفجار متتالية مصدرها عدد من "العشش" وسط ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد كثيف للأدخنة التي شكلت سحابة سوداء غطت سماء المنطقة.

وانتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على رأس قوة مكبرة من الدفاع المدني إلى محل الحادث بعد إخطار تلقاه من إدارة شرطة النجدة.

تلقى اللواء عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة نيران ترتفع لأمتار بمنطقة الزرايب.

مدير الإدارة دفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد؛ موجهًا بسرعة انتقال رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران وتقليل الخسائر.