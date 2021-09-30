"الزرايب بتولع".. سماء أوسيم تتلون بالأسود والأحمر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية للسيطرة على حريق هائل شبَّ بمنطقة الزرايب مركز أوسيم، مساء الخميس.

حالة من الذعر انتابت سكان المنطقة مع سماع أصوات انفجار متتالية مصدرها عدد من "العشش" وسط ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد كثيف للأدخنة التي شكلت سحابة سوداء غطت سماء المنطقة.

وانتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على رأس قوة مكبرة من الدفاع المدني إلى محل الحادث بعد إخطار تلقاه من إدارة شرطة النجدة.

تلقى اللواء عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة نيران ترتفع لأمتار بمنطقة الزرايب.

مدير الإدارة دفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد؛ موجهًا بسرعة انتقال رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران وتقليل الخسائر.