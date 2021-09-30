حريق هائل في منطقة الزرايب بأوسيم

مدير الإدارة دفع بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد؛ موجهًا بسرعة انتقال رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران وتقليل الخسائر.

شبَّ حريق هائل بمنطقة الزرايب التابعة لمركز أوسيم شمال الجيزة، مساء الخميس.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية