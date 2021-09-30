حريق هائل في منطقة الزرايب بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شبَّ حريق هائل بمنطقة الزرايب التابعة لمركز أوسيم شمال الجيزة، مساء الخميس.
تلقى اللواء عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة نيران ترتفع لأمتار بمنطقة الزرايب.
مسؤول إدارة شرطة النجدة أخطر على الفور غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء جابر بهاء.
مدير الإدارة دفع بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد؛ موجهًا بسرعة انتقال رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران وتقليل الخسائر.