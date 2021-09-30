مرور الجيزة: غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخميس، عن غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بواقع غلق حارة مرورية فقط لمدة ٣ أيام ابتداء من صباح الغد؛ لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي وتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامة على الكوبري؛ استعدادا لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

أوضحت الإدارة أنه سيتم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط لمدة ٣ أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح غد الجمعة حتيى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل.

الأعمال ستكون على مدار ٢٤ ساعة علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.